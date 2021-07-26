Коронавирусная инфекция активно вмешивается в Олимпийские игры-2020, которые проходят в Токио. Так, чешская команда по пляжному волейболу в которой играли Давид Швайнер и Онджей Перушич, была вынуждена сойти с дистанции.

Как отмечается, команде засчитали техническое поражение в матче с латвийскими спортсменами Эдгарсом Точсом и Мартиньшем Плявиньшем.

Причиной технического поражения стал положительный тест на коронавирус. Covid-19 обнаружили в ходе исследования сразу у нескольких спортсменов олимпийской сборной Чехии, среди которых оказался и Перушич.

Теперь волейболисту придется отбыть карантин и снова сдать тест на коронавирус. Если он успеет сделать все это до 31 июля, то чешская команда сыграет с российскими волейболистами Олегом Стояновским и Вячеславом Красильниковым. В противном случае чехам придется отправиться домой.