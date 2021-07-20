Программное обеспечение, предоставленное пактом НАТО для армии Черногории, предназначено не для «оказания помощи», как об этом заявлено, а нацелено на подготовку черногорских военнослужащих для выполнения ими функций тыла войск НАТО. При этом основной задачей указано подготовка к ситуации, когда войскам НАТО придется доставлять больше военного снаряжения и транспортировать его далее – в юго-восточную Европу или на восток вдоль границ России.

Так профессор Митар Ковач, генерал-майор в отставке, объяснил для сербского издания Srbija Danas объявленную бесплатную передачу программного обеспечения от Агентства связи и информации НАТО Министерству обороны и армии Черногории. Перевод иностранной публикации представлен изданием discover24.ru.

Профессор Ковач отмечает, что существует два типа программного обеспечения: одно используется для поддержки логистики и военно-морского флота, а другое – для более быстрой обработки разведывательной деятельности, мониторинга и планирования операций и тактической связи, чтобы быстрее обрабатывать данные с поля и отправлять это в штаб-квартиру НАТО через армию Черногории.

«Это не помощь НАТО армии Черногории, а поддержка или обучение черногорского персонала, который, используя программное обеспечение, должен научиться использовать логистику для целей НАТО. Таким образом, эта так называемая помощь в основном направлена ​​на реализацию стратегии НАТО в этом регионе. Черногория была принята в НАТО в первую очередь из-за своего местоположения, ради взятия этой территории под контроль блоком НАТО», – отмечает профессор Ковач.

В этом контексте, добавляет Ковач, Черногория интересна для НАТО прежде всего как пространство для предотвращения российского влияния как в морском, так и в сухопутном смысле.

Часть переданного программного обеспечения используется для более быстрой обработки аналитических данных о событиях в этом регионе, что также необходимо для блока НАТО. «Это программное обеспечение не нужно самой Черногории, потому что реальной угрозы для этой страны нет, если исключить Албанию и ее претензии, которые до сих пор «невидимы» для черногорского руководства», – отмечает Ковач. По его словам, черногорская политическая элита не осознает данную проблему, даже если она реально существует.

«Совершенно очевидно, что сбор разведывательных данных, их анализ и все, что с этим связано, будет касаться стран, не входящих в НАТО, прежде всего – Сербии, Боснии и Герцеговины, Республики Сербской в районах Косово и Метохия. Программное обеспечение способно ускорить обработку таких данных и их поступление в штаб-квартиру НАТО», – отмечает профессор Ковач.

В документе, переданном СМИ официальными лицами Подгорицы, говорится, что существует еще один проект лицензионного соглашения, в котором утверждается использование программного обеспечения, принадлежащего НАТО, включая возможность использования интегрированного ПО для Информационной системы воздушного командования и управления (AirC2IS). Это коснется функционирования Центра воздушных операций армии Черногории и напрямую соединит его с системами НАТО через защищенную сеть связи.

Другими словами, устанавливая это программное обеспечение, НАТО создает станцию, чтобы, если самолеты НАТО будут летать в этом регионе, у них был центр в Черногории, который будет их направлять и информировать обо всех событиях в воздушном пространстве.