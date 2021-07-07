Американский эсминец USS Ross покинул порт Одесса и вышел в Черное море для участия в маневрах «Морской бриз-2021». Своими впечатлениями об этом поделилась журналистка Холли Уильямс, представляющая CBS News и находящаяся в настоящий момент на борту боевого корабля.

Она рассказала, как «бесстрашные моряки» экипажа эсминца «обеспечивают безопасность» в Черном море. Которое, по мнению журналистки, превратилось в потенциальную горячую точку.

Также Уильямс рассказала об отработке экипажем действий по уничтожению условного противника. Она отметила, что «реальный враг» за всем этим очень внимательно наблюдал. Журналистка пояснила, что во время маневров «Росса» за ним неотступно следовали сразу четыре корабля Черноморского флота РФ. Кроме того, за действиями эсминца следили еще и истребители, которые неподалеку проводили свои учения.

По словам Уильямс, участие в маневрах «Си Бриз-2021» эсминца ВВС США показывает всем странам Черноморского региона, что им не нужно опасаться «российского вторжения». Так как Соединенные Штаты готовы взять на себя обеспечение безопасности на «заднем дворе РФ».