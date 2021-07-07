Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский эсминец USS Ross покинул порт Одесса и вышел в Черное море для участия в маневрах «Морской бриз-2021». Своими впечатлениями об этом поделилась журналистка Холли Уильямс, представляющая CBS News и находящаяся в настоящий момент на борту боевого корабля.

Она рассказала, как «бесстрашные моряки» экипажа эсминца «обеспечивают безопасность» в Черном море. Которое, по мнению журналистки, превратилось в потенциальную горячую точку.

Также Уильямс рассказала об отработке экипажем действий по уничтожению условного противника. Она отметила, что «реальный враг» за всем этим очень внимательно наблюдал. Журналистка пояснила, что во время маневров «Росса» за ним неотступно следовали сразу четыре корабля Черноморского флота РФ. Кроме того, за действиями эсминца следили еще и истребители, которые неподалеку проводили свои учения.

По словам Уильямс, участие в маневрах «Си Бриз-2021» эсминца ВВС США показывает всем странам Черноморского региона, что им не нужно опасаться «российского вторжения». Так как Соединенные Штаты готовы взять на себя обеспечение безопасности на «заднем дворе РФ».

Вам может понравиться

Британия намерена наносить удары по территории Афганистана даже после вывода войск из страны

Великобритания намерена продолжать атаковать террористов в Афганистане даже после вывода из страны натовский войск, заявил замглавы военного ведомства Джеймс Хиппи. Кроме того, Лондон всегда готов отправить на помощь правительственным силам

Посол России в Пекине разозлил западных дипломатов своей поддержкой Китая

В рамках Девятого Всемирного форума мира прошла конференция на тему «Перемены в отношениях великих держав». На ней западные дипломаты пытались обвинить Коммунистическую партию КНР в навязывании своей идеологии и образа

В Черное море вошел патрульный корабль Rayo испанских ВМС

Черноморский флот России взял под наблюдение испанский патрульный корабль Rayo. Он вошел в акваторию Черного моря, чтобы принять участие во второй фазе морской компоненты учений «Морской бриз-2021». По словам экспертов,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | город Мытищи: погода, 7 июля – ясно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 июля – ясно, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 7 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Подольск: погода, 7 июля – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 7 июля – переменная облачность, до 27 °C |