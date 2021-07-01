Экс-руководитель Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян стал фигурантом уголовного дела по обвинению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили представители Службы национальной безопасности Армении.

Ведомство заинтересовалось фактами, вскрытыми Акопяном на пресс-конференции, состоявшейся в ноябре прошлого года. Тогда еще действующий глава Генштаба в ходе мероприятия подверг критике правительство страны на неверно выбранную стратегию приобретения вооружений. Также он заявил, что истребители Су-30СМ Россия поставила без ракет.

Именно последнее заявление стало поводом для обвинения Акопяна в разглашении сведений, подпадающих по понятие государственной тайны. 18 ноября глава Генштаба также был вынужден уйти в отставку. По его словам – из-за нелестного замечания супруге премьер-министра Никола Пашиняна.