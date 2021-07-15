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В немецком информационном агентстве Business Insider сообщили, что в рамках морских учений Sea Breeze 2021, прошедших в черноморской акватории, Североатлантический альянс отрабатывал нападение на РФ.

Авторы статьи указывают на то, что данные маневры позволяют объединить интересы участников и союзников НАТО, расположенных в причерноморской зоне. То есть они позволяют усилить их ударный потенциал. В текущем году в них участвовали военные из 32 государств мира, включая Украину.

Немецкие эксперты предполагают, что эти маневры позволили затронуть важную тему, касающуюся стратегических интересов Соединенных Штатов в сфере безопасности. Однако они считают, что в 2021 году учения оказались непродуктивными из-за провокации, которую устроил военный корабль британских ВМС возле Крыма.

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