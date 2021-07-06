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Масштабные учения НАТО не особо смутили Россию, которая подняла в воздух над Черным морем свои истребители и бомбардировщики. Боевые самолеты отработали ракетно-бомбовые удары по морским целям и продемонстрировали высокий уровень подготовленности, пишет военный аналитик Райан Пикрелл в издании Business Insider.

Он отмечает, что Россия вывела на учения истребители Су-27 и Су-30СМ, а также бомбардировщики Су-24М и Су-34. Тренировочное бомбометание осуществлялось практически на глазах военнослужащих НАТО. Вполне вероятно, что эти маневры стали ответом на провокации британского эсминца Defender и голландского фрегата Evertsen у берегов Крымского полуострова.

Пикрелл напоминает, что до 10 июля в Черном море продлятся учения НАТО «Морской бриз-2021». В них принимает участие более 30 кораблей Альянса, 5000 человек личного состава, а также 40 боевых самолетов.

Ранее военные эксперты заявляли, что если НАТО продолжит провоцировать Россию в том же духе, то последствия учений для него вполне могут оказаться катастрофическими.

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