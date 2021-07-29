Российские военные самолеты, совершая облет США и военных кораблей НАТО в Черном море, становятся «все более наглыми». Такие действия России могут предприниматься для того, чтобы спровоцировать вооруженный ответ, предупредил адмирал ВМС США Роберт Берк, главный из командующих военно-морскими силами НАТО в Европе.

По его мнению, такие откровенно враждебные маневры участились после присоединения Крыма Россией в 2014 году. Кроме того, в Беринговом проливе часто происходят «тесные столкновения» между российскими бомбардировщиками и коммерческими рыболовными судами, что вызвало ответную реакцию истребителей США.

«Союзники и партнеры по НАТО, действующие в этом районе сами по себе, постоянно находятся в тени российских судов, и в целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, хотя и предназначены для устрашения», – отметил американский адмирал, но далее добавил: «Когда ударный самолет пролетает над эсминцем на высоте 100 футов [чуть более 30 м], причем прямо над ним, наши моряки вынуждены гадать, не находится ли этот ударный истребитель в профиле атаки. Отсюда есть основание сказать, что они заставляют нас выстрелить первыми. Мы не собираемся делать это без провокации, но я также не собираюсь просить своих командиров подставляться под удар».

Как сообщает Business Insider, ранее официальные лица США неоднократно открыто критиковали Россию за то, что считалось «небезопасным и непрофессиональным» перехватом американских самолетов и военных кораблей, действующих «в нейтральных водах вокруг Европы». Перевод иностранной статьи представлен изданием discover24.ru.

Издание также отмечает, что Россия увеличила количество своих боевых воздушных патрулей над Черным, Балтийским и Беринговым морями и довольно быстро реагирует на любые разведывательные патрули, проводимые державами НАТО. Россия также быстро отслеживала передвижения военных кораблей НАТО и партнеров во время недавно завершившихся учений Sea Breeze в Черном море.

С точки зрения Москвы, воды этих морей имеют решающее, даже критическое значение для обороны России. Однако, по мнению НАТО, это «гораздо больше, чем просто обеспечение безопасности у берегов России». Российский флот увеличил свое присутствие в Средиземном море, а в начале этого месяца российские военные корабли и боевые самолеты приняли участие в крупнейших учениях в Тихом океане со времен «холодной войны». Российские военные действовали недалеко от Гавайев, что нельзя рассматривать только как «оборонительное учение». Присутствие российских бомбардировщиков привело к вылетам американских истребителей F-22 Raptor из состава Гавайской воздушной национальной гвардии.

Примечательно и то, что российские самолеты действуют готовыми к бою. Если раньше для российских самолетов было обычным делом работать с «чистыми крыльями», то есть без оружия на внешних подвесках, то теперь они вооружены. «Во взаимодействиях и перехватах, которые я вижу сегодня, они несут оружие на борту», – отметил адмирал Джеймс Фогго, бывший командующий американскими ВМС в Европе и предшественник адмирала Берка.

Россия может быть не такой могущественной, как бывший Советский Союз, заявляют официальные лица США, но это не значит, что она не готова к битве. Берк добавил к этому, что Россия остается реальной угрозой, такой же серьезной сегодня, как Советский Союз во время «холодной войны».