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На прямой линии 30 июня президент Владимир Путин прошелся по инциденту с британским эсминцем. Он заявил, что даже если бы РФ затопила корабль из-за нарушения своей границы, война вряд ли бы началась. Потому что Великобритания прекрасно знает, что с Россией ей не справиться.

Слова Путина процитировало издание The Daily Express, читатели которого не согласились с высказываниями российского лидера.

«Путин же знает, что Великобритания не одинока, и прекрасно понимает, что в этой войне никакая победа ему не светит даже близко», – написал в своем комментарии пользователь Sdemnips.

«Нападение на члена НАТО — это атака на весь блок. Путин хорошо это знает, и его воинственная риторика и хвастовство предназначены исключительно для домашнего потребления, чтобы отвлечь народ от реальных проблем», – примерно то же самое заявил и jonny4403.

Впрочем, так думают далеко не все. К примеру, Surrey Saxon обвинил «целый ряд правительств» в том, что Англия в настоящий момент ослаблена и сломлена. Поэтому она не сможет справиться с Россией.

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