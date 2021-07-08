В китайском журнале Naval and Merchant Ships появился предположительный план НОАК по захвату Тайваня. Он включает три ключевых фазы.

Первая из них – это ракетный удар по всем стратегическим военным объектам. В ходе второй предлагается атаковать дороги, мосты и другую гражданскую инфраструктуру с использованием бомбардировщиков и ударных БПЛА. Третий этап – выход боевых кораблей на дистанцию удара и переброска под их прикрытием сухопутных сил.

Эта публикация привлекла внимание не только простых пользователей Сети, но и издания из разных стран мира. Так, в Ludensian написали, что план хорош, но он не предполагает даже минимального сопротивления Тайваня. Кроме того, китайские журналисты совершенно упустили из виду Соединенные Штаты, которые уже на первом этапе вмешаются в боевые действия.

Наиболее радикально предлагают противостоять этому плану читатели из Великобритании. Они заявляют, что США нужно действовать на опережение и несколькими ударами превратить Китай в безжизненную пустыню.

«Китай угрожает всему миру, и никто по нему скучать не будет. Он как раковая опухоль: если её долго оставить без внимания, то это приведёт к смерти», — прокомментировали статью пользователи сайта издания Express.