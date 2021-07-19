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Британские СМИ очень внимательно наблюдали за первой масштабной репетицией парада ко Дню ВМФ России. Издание Daily Mail опубликовало подробный отчет об этом мероприятии, сопроводив его множеством качественных фотографий. Публикация сразу же стала объектом внимания пользователей сети.

Британцы оказались шокированы невероятной мощью российских кораблей и подводных лодок. Они активно делились впечатлениями в социальных сетях. И общий смысл комментариев оказался совсем простым – ни британский, ни любой другой флот мира сейчас не способен конкурировать с ВМФ РФ.

«Россия потратила десять лет на обновление своих вооруженных сил, но невежественная толпа до сих пор завистливо называет российскую технику ржавой», – высказался один из пользователей, запустив увесистый камешек в огород критиков российского оружия.

Другой добавил, что ВМФ «силен, как бык», поэтому у Королевского флота Великобритании нет ни единого шанса одержать победу в противостоянии с ним.

Читатель под ником BarnacleBill обратил внимание на атомные субмарины и ДЭПЛ, которые также готовились к параду.

«Российские подводные лодки способны нанести колоссальный ущерб военно-морскому флоту США», – написал он.

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