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Британское издание Daily Express опубликовало статью журналиста Джека Уолтерса о строящихся российских «самолетах судного дня». Автор рассказал, что эти лайнеры предназначены для правительства РФ, которое сможет с их помощью продолжать управлять страной даже в случае разрушения наземной инфраструктуры.

Новые самолеты, по словам эксперта, сменят устаревшие Ил-80. Они будут гораздо более надежно защищены от ключевых разрушительных факторов ядерного поражения, однако точные характеристики пока не разглашаются. Известно лишь, что в конструкции самолетов не предусмотрены иллюминаторы, так как они ослабляют защиту.

Новость сразу же привлекла внимание британских читателей, которые настороженно написали, что президент РФ Владимир Путин не ждет ничего хорошего от нынешней обстановки вокруг России. Также они напомнили, что ядерная война не может закончиться чьей-либо победой. И заинтересовались вопросом, как попасть на один из самолетов в случае опасности.

«Мистер Путин, как мне забронировать место?», – спросил один из британских пользователей Сети.

Ранее эксперты рассказали, что «самолет судного дня», способен в течение длительного времени находиться в воздухе, однако ему требуется регулярная дозаправка. Также они отметили создание для новых лайнеров систем связи, способных в режиме онлайн руководить подводными лодками.

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