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На территории Финляндии, от которой до границ с Россией всего 160 километров, высадились подразделения британского спецназа. Официально его действия называются «помощью партнерам НАТО в Европе» в тяжелом деле обеспечения безопасности Балтийского региона. На самом же деле, считают эксперты, не за горами очередная провокация против РФ.

Британия возглавляет так называемую группу JEF, которая намерена провести на территории Финляндии несколько гуманитарных и военных операций. Они направлены на безопасность региона, который оставался безопасным и до их появления. В маневрах принимают участие специальные подразделения Норвегии, Дании, трех прибалтийских государств, Голландии, Швеции и Исландии.

В программе учений – тренировки по тушению пожаров, высадка спецназовцев из вертолетов, а также оборона побережья от вторжения условного врага.

В марте в рамках тренировок группы JEF Великобритания отправляла в Балтийское море свои корабли Westminster и Lancaster. Столь повышенная активность Лондона связана с реализацией проекта «Глобальная Британия», подразумевающего возвращения стране статуса «владычицы морской».

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