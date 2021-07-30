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Профессор Максимилиан Терхалле, представляющий Королевский колледж Лондона и ранее занимавший пост советника при Минобороны Великобритании, заявил, что РФ действительно может выжидать момента, чтобы напасть на Европейский Союз.

Он совершенно нелогично заявил, что причиной такого нападения станет сделка между американским лидером Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель о газопроводе «Северный поток-2». Россия, якобы, сперва атакует Украину, территория которой ей для транспортировки газа уже не нужна, а затем пойдет в атаку на Европу.

Кроме того, профессор отметил, что украинская ГТС позволяет Киеву контролировать Россию. Но когда СП-2 будет достроен, такая возможность исчезнет.

Тархалле также заявляет, что вместе с Россией на Европу вполне может напасть Китай, являющийся верным союзником России.

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