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В Королевском флоте Великобритании числится целых пять эсминцев Type 45, однако «прославившийся» в территориальных водах России Defender является единственным действующим из них, пишет британское издание Defense News. Авторы публикации рассказывают о судьбе остальных таких кораблей.

Так, эсминец Diamond, который в составе АУГ под руководством авианосца «Королева Елизавета» отправился «покорять моря и океаны», в Индо-Тихоокеанском регионе вдруг столкнулся с поломкой, из-за которой отправился на ремонт в ближайший порт. Когда он вернется в состав Королевского флота, пока никто сказать не может.

Еще три корабля – Dragon, Daring и Duncan, находятся на техническом обслуживании. Заодно было решено провести их модернизацию, так что процесс тоже затянется.

Defender же после своего «подвига» в Черном море вернулся в состав АУГ. На днях он вместе со всей группой участвовал в маневрах вместе с Японскими ВМС в водах Аденского залива.

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