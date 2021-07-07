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Британский авианосец Queen Elizabeth, выполнивший миссию в Сирии, отправился из Средиземного в Красное море. Для этого он впервые в своей истории вошел в Суэцкий канал, сообщает издание Sada El Balad.

Вместе с авианосцем поход продолжили американский эсминец The Sullivans и недавно покинувший акваторию Черного моря фрегат ВМС Нидерландов Evertsen. Авианосец Queen Elizabeth стартовал из порта Лимасол на Кипре, где он находился с 30 июня.

В администрации Суэцкого канала сообщили, что для безопасного прохода авианосной ударной группы были созданы все необходимые условия.

Напомним, что АУГ, которая вышла из Портсмута 22 мая, намерена совершить поход, чтобы вернуть Великобритании статус «владычицы» морей. По ходу следования авианосец будут сопровождать 9 кораблей – как британских, так и иностранных. Следующими остановками авианосца после Кипра станут Индия, Япония, Южная Корея и Сингапур.

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