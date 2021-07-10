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Противолодочные вертолеты Merlin, которые входят в состав британской авианосной группы, на днях сбросили в Средиземное море противолодочные буи. Предполагается, что за авианосцем Queen Elizabeth неотступно следует российская подлодка проекта «Варшавянка».

Издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Королевских ВМС Великобритании пишет, что данная ситуация возникла через несколько дней после провокации эсминца Defender в Черном море. Авторы уточняют, что дизель-электрическая подводная лодка «Варшавянка» в то время как раз находилась в акватории и вполне могла следить за авианосцем.

Напомним, что британская АУГ, в которую входит и эсминец «Дефендер», отправилась в поход с целью продемонстрировать мощь Королевского флота. Впрочем, пока у нее получается плохо, так как практически на каждом шагу группировку кораблей преследуют скандалы.

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