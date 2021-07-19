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Аналитики интернет-ресурса SuperJob выяснили, что около 69% родителей в РФ пока что не собираются вакцинировать от SARS-CoV-2 своих детей.

В рамках проведенного опроса специалисты также определили, что лишь 8% респондентов собираются привить своих детей. Еще 23% в настоящее время лишь раздумывают об этом, то есть еще не приняли окончательного решения. Опрошенные также рассказали, почему они не хотят отвести ребенка на вакцинацию – основная причина заключается в нехватке информации о последствиях применения препаратов от COVID-19.

Выступившие «за» вакцинацию отмечают, что нужно защитить детей, активно взаимодействующих со сверстниками и учителями. Специалисты также узнали, что вакцинировать ребенка в основном собираются те родители, которые уже сами привились. Указывается, что отцы (36%) чаще давали согласие, чем мамы (24%).

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