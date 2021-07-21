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Болгарские пользователи прокомментировали новость, опубликованную в информационном агентстве «Факти» и рассказывающую о начале военных маневров НАТО возле границ РФ.

В статье указывается, что учения, получившие название «Три меча – 2021», стартовали на территории Львовской области, на прошлой неделе. В них принимают участие свыше 1,2 тысячи бойцов и 200 единиц бронетехники из Польши, Соединенных Штатов, Литвы и Украины. Маневры планируется завершить 30 июля.

Читатели болгарского издания при этом раскритиковали действия Североатлантического альянса, посоветовав им не «злить медведя». Один из пользователей также спросил, почему в названии указано только три меча, ведь в действительности в учениях участвуют четыре страны. Еще один комментатор заявил, что западным военным полезно учиться, так как это поможет им потом «не грызть зачетки во время экзамена у Путина».

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