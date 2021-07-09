Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir.bg заявил о возможности столкновений между РФ и НАТО.

Как отмечает Цанков, Чёрное море сейчас стало местом, где вооружённые силы России и НАТО могут контактировать напрямую. Здесь организуют маневры, которые подготавливают вооружённые силы к реальным боевым действиям. Цанков считает, что происходящее схоже с ситуацией, которая была между Германией и СССР перед началом боевых действий в 1941 году.

Также Цанков указал на то, что Sea Breeze являются весьма крупномасштабными учениями и неудивительно, что Россия была против их проведения. Такого же мнения, как уверен генерал, придерживалось бы любое государство. Кроме того, Цанков считает, что усилением присутствия своих кораблей в данном регионе, НАТО показывает непризнание присоединения Крыма к России.

Недавно в Болгарии прокомментировали учения НАТО в Чёрном море. Как считают читатели издания “Факты”, провоцировать Россию весьма глупо.