Болгарский журналист с явными антироссийскими взглядами Марк Ольшевский написал статью в газете «Факты» об инциденте с британским эсминцем в Крыму. Он заявил, что Англия поступает совершенно верно и у нее точно получится вернуть превосходство на море.

Также обезумевший на антироссийской почве «эксперт» продолжил традиции США и обвинил РФ во всем негативе и даже в «терроре» всех соседей. Читатели болгарского издания, впрочем, не захотели с ним соглашаться.

Один из них написал, что Ольшевский поддерживает Украину, поэтому ничего умнее написать просто не в состоянии. Кроме того, комментаторы отметили, что «НАТО плывет, но Крым как был российским, так и остается».

Еще один пользователь верно оценил ситуацию с эсминцем:

«Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и кваканье Запада: «Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации… у них остались друзья и родственники», – считает он.

Также комментаторы позавидовали российским летчикам, которые вольны сбрасывать бомбы по курсу английских кораблей, и посмеялись с автора, который написал юмористическую статью, не имеющую с реальностью абсолютно ничего общего.