Сотрудники Activision Blizzard раскритиковали реакцию руководства компании на иск о дискриминации женщин.

Так, недавно компанию обвинили в том, что в ней процветает «культура парней из братства». Из-за этого в компании уже много лет дискриминируют женщин, также они подвергаются домогательствам. Представители компании опровергли обвинения и заявили, что за последние годы была проделана огромная работа, направленная на борьбу с дискриминацией.

Как сообщает портал Kotaku, более тысячи как действующих сотрудников, так и бывших, подписали открытое письмо, в котором была выражена критика руководства. В письме заявляется, что непризнание вины говорит о том, что руководство компании не верит жертвам домогательств, и защищать своих сотрудников не будет. Также было заявлено, что о домогательствах сообщали многие сотрудники компании.

Ранее мы сообщали о том, что украинский журналист обвинил разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в неуважении к украинским игрокам. Он обратил внимание на то, что недавний трейлер игры вышел на русском языке.