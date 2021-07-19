В информационном агентстве Global Times отметили, что свыше 500 000 китайских пользователей поставили свою подпись в письме с призывом к ВОЗ осуществить проверку биологической лаборатории, расположенной в США.

В соответствующем документе указывается, что во избежание новой пандемии ВОЗ следует посетить лаборатории, где изучают вирусы и биологическое вооружение. Китайцы при этом указывают на американский институт USAMRIID, расположенный на базе Форт-Детрик. По их мнению, в нем хранятся опасные инфекции, начиная от Эболы и заканчивая оспой. Утечка этих вирусов может привести к серьезным последствиям для всего человечества.

Граждане КНР напомнили, что китайские власти позволили иностранным вирусологам и работникам американской прессы проверить Институт вирусологии в Ухане, а Соединенные Штаты так и не открыли свою биолабораторию и не стали делиться исходной информацией с другими государствами. Всего за сутки письмо смогло набрать свыше полумиллиона подписей.