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В информационном агентстве Global Times отметили, что свыше 500 000 китайских пользователей поставили свою подпись в письме с призывом к ВОЗ осуществить проверку биологической лаборатории, расположенной в США.

В соответствующем документе указывается, что во избежание новой пандемии ВОЗ следует посетить лаборатории, где изучают вирусы и биологическое вооружение. Китайцы при этом указывают на американский институт USAMRIID, расположенный на базе Форт-Детрик. По их мнению, в нем хранятся опасные инфекции, начиная от Эболы и заканчивая оспой. Утечка этих вирусов может привести к серьезным последствиям для всего человечества.

Граждане КНР напомнили, что китайские власти позволили иностранным вирусологам и работникам американской прессы проверить Институт вирусологии в Ухане, а Соединенные Штаты так и не открыли свою биолабораторию и не стали делиться исходной информацией с другими государствами. Всего за сутки письмо смогло набрать свыше полумиллиона подписей.

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