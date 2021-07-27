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Президент России Владимир Путин использовал парад ко Дню ВМФ, чтобы в очередной раз продемонстрировать стремительно возрастающую военную мощь страны, пишет издание Bloomberg. Авторы публикации делают акцент на то, что российский лидер в своей речи особо отметил гиперзвуковое ядерное оружие.

Глава государства заявил, что в настоящий момент у РФ имеется флот, который способен надежно защитить державу от любых нападок и провокаций. Также он отметил, что гиперзвуковые высокоточные ракеты, разработанные российскими конструкторами, в настоящий момент не имеют аналогов в мире.

«Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», – заявил Владимир Путин.

Напомним, что в параде в Санкт-Петербурге принимало участие более 50 кораблей и подводных лодок. Особо стоит отметить крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», относящийся к проекту «Борей-А». Эта субмарина участвовала в подобном мероприятии впервые.

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