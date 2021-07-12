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В политике Соединенных Штатов относительно претензий Китая на Парасельские острова и риф Скарборо после выборов нового президента ничего не изменилось, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон по-прежнему не признает прав КНР на эти территории, а также на ресурсы, которые Пекин обнаружил в Южно-Китайском море.

Также Блинкен заявил, что Китай намерен опровергнуть установленный морской порядок, основанный на правилах. Пекин создает угрозу свободе судоходства, а также регулярно запугивает государства, которые расположены на побережье Южно-Китайского моря.

Напомним, что в прошлом году такую же позицию высказывал предшественник Блинкена Майк Помпео. Он заявлял, что Китай незаконно разрабатывает углеводороды у рифа Скарборо и Парасельских островов. Эти территории не принадлежат КНР. Помпео в своей речи сослался на решение Гаагского трибунала, который в июле 2016 года отверг все претензии Китая и назвал их безосновательными. Иск тогда подавали Филиппины, которые наряду с Малайзией, Вьетнамом и Тайванем также претендуют на архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря.

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