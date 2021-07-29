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Американские «морские котики», которые более двух десятилетий проводили антитеррористические операции, снова возвращаются на ключевые позиции в составе ВМС США. Они готовятся к высадке на российское побережье и отрабатывают боевые операции на случай войны, пишет издание Business Insider.

Автор публикации Ставрос Атламазоглу поясняет, что ситуация в мире существенно изменилась, а конкуренция между Соединенными Штатами, Россией и Китаем стала значительно жестче. Кроме того, и РФ, и КНР стремительно развивают флот, поэтому справиться с ними с помощью одних лишь кораблей становится все сложнее.

Именно поэтому ВМС намеревается привлекать хорошо обученных «морских котиков», которые станут своеобразным авангардом американского флота, его «глазами и ушами». Они будут проводить на побережье потенциального противника стратегическую разведку, определять важнейшие цели для поражения, получать их координаты.

В распоряжении «морских котиков» также имеются мини-подлодки, которые дают возможность абсолютно незаметно подкрадываться к побережью или кораблям потенциального противника, устраивать засады или проводить быстрые разведывательные либо диверсионные рейды.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечает, что привлечение «морских котиков» позволит не только повысить эффективность боевых операций флота, но и увеличить его живучесть. Поэтому сейчас эти спецподразделения усиленно тренируются для высадки на побережья России и Китая.

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