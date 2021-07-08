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Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые Россия совсем недавно приняла на вооружение, пока оснащаются только истребители МиГ-31К. Эти самолеты уже встали на боевое дежурство в Южном военном округе. Однако совсем скоро «Кинжалы» получит и стратегический ракетоносец Ту-160, уверен эксперт издания The National Interest Майкл Пек.

В список самолетов, которые вот-вот должны получить «Кинжалы» автор внес еще и Ту-22М3. Однако этот бомбардировщик хоть и обладает способностью набирать огромные скорости, радиус его действия все же поменьше, чем у «Белого лебедя».

Россия планирует заменить Ту-160 на новейший бомбардировщик ПАК ДА, который, по предварительным данным, может поступить на вооружение к 2027 году. Однако Майкл Пек уверен, что после установки на старый, но вполне боеспособный ракетоносец гиперзвукового оружия, Россия передумает отправлять его на свалку истории.

Ту-160 способен находиться в небе на протяжении суток и преодолевать расстояние в 15 тысяч километров. Также он может развивать скорость более 2 чисел Маха, что позволяет уходить от ответных ударов потенциального противника и быстро уходить от сопровождающих истребителей.

Наличие гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые невозможно обнаружить из-за высокой скорости, поможет Ту-160 прорывать любую систему противоракетной обороны, входить как нож в масло в воздушное пространство врага и успешно решать самые сложные боевые задачи.

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