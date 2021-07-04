Джо Байден, американский лидер, был застигнут врасплох при посещении магазина вопросом о хакерских атаках, якобы осуществленных РФ. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Во время беседы с продавцами торговой сети президенту США пришлось отвечать на вопрос о том, причастны ли российские хакеры к кибератакам, которые были осуществлены на американские компании. Он ответил, что пока точно неизвестно, кем именно совершены эти преступления. Байден добавил, что даст более развернутый ответ завтра, когда получит доклад от главы разведслужбы.

При этом глава государства добавил, что Соединенные Штаты обязательно подготовят ответ в случае доказательства вмешательства со стороны России. В СМИ напоминают, что ранее транснациональная корпорация Kaseya, производящая различное ПО, подверглась атаке хакеров.