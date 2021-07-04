читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Джо Байден, американский лидер, был застигнут врасплох при посещении магазина вопросом о хакерских атаках, якобы осуществленных РФ. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Во время беседы с продавцами торговой сети президенту США пришлось отвечать на вопрос о том, причастны ли российские хакеры к кибератакам, которые были осуществлены на американские компании. Он ответил, что пока точно неизвестно, кем именно совершены эти преступления. Байден добавил, что даст более развернутый ответ завтра, когда получит доклад от главы разведслужбы.

При этом глава государства добавил, что Соединенные Штаты обязательно подготовят ответ в случае доказательства вмешательства со стороны России. В СМИ напоминают, что ранее транснациональная корпорация Kaseya, производящая различное ПО, подверглась атаке хакеров.

Вам может понравиться

Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции с РФ

Александр Лукашенко, белорусский лидер, сообщил о необходимости подготовки стратегии по интеграции с РФ в рамках так называемого Союзного государства. Глава белорусского государства уверен, что санкции со стороны Запада направлены на

Insider: Союзники США не прочь «поохотиться» на подводные лодки России и Китая

По словам высшего офицера ВМС США – адмирала Майкла Гилдея, главы штаба операций флота – союзники и партнеры Соединенных Штатов высказали намерение увеличить возможности тренировок по охоте на российские и

В США открыто признают, что цель черноморских учений НАТО Sea Breeze – «создать проблемы Москве»

Ведущие СМИ США откровенно признали антироссийскую направленность серии военных учений НАТО, которые проводятся в районе Черного моря. В частности, Newsweek отмечает, что такие действия – «это один из способов для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 июля – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 4 июля – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 35 °C | Подольск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 4 июля – пасмурно, до 30 °C |