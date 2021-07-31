Журналисты издания The Wall Street Journal оценили стремление американского президента Джо Байдена заняться развитием частных космических предприятий. Они отметили, что народ Америки не разделяет этого мнения. Неоднократно проводимые опросы показывают, что космос находится в их приоритетах лишь на 25 позиции.

Авторы издания Sohu, публикацию которых представляет портал Discover 24, предлагают вернуть интерес американцев к космическим просторам. И для этого они предлагают первым запустить на орбиту самого Джо Байдена. Чтобы он хотя бы оттуда увидел является космос приоритетом для жителей США или нет.

Статья привлекла огромный интерес американских читателей. Они оставили множество комментариев, в большинстве которых сквозили юмор и ирония. Так, один из пользователей написал, что уже готов пожертвовать свои сбережения, чтобы отправить Байдена в космос. Другие комментаторы, вспомнившие странности, практически постоянно происходящие с главой государства, посчитали, что он уже «заблудился в космосе».

Юмор в комментариях проглядывает сразу, однако он больше указывает на то, что большинство американцев недовольны своим президентом. В ходе предвыборной гонки пресса сделала из него чуть ли не будущего спасителя Америки. Фотографии снимались таким образом, чтобы голова тогда еще кандидата попадала в разнообразные кольцевые изображения, становящиеся нимбом для Байдена.

Однако уже через полгода 20 процентов американцев разочаровались в новом президенте. Если сразу после его вступления в должность в перемены к лучшему верили 60%, то сейчас этот показатель снизился до 40%.

Разговоры о желании отправить Байдена в космос – это, разумеется, шутки. Но в каждой шутке есть доля правды. Если президент ухитрился всего за полгода потерять поддержку 20 процентов американцев, то что будет дальше?

Авторы публикации отмечают, что дело даже не в Байдене, хотя его выходки все чаще возмущают граждан. Они считают, что огромная и ранее бесперебойная машина под названием Соединенные Штаты сейчас катится под откос. Она обрастает все большими и большими проблемами, решения которых пока не видно. И кто бы ни был сейчас президентом, он вряд ли сумел быстро найти выход из тупика, в который зашли США.