Джо Байден, американский лидер, собирается подписать указ, направленный против крупных американских IT-корпораций, стремящихся к монополизации рынка.

Отмечается, что большие компании, например, Google и Facebook, часто скупают маленькие организации, нейтрализуя тем самым конкурентов еще до того, как они успеют развиться. После подписания указа федеральным агентствам необходимо будет тщательнее оценивать подобные сделки, проверяя, не получит ли корпорация доступ к данным, которые позволят ей занять доминирующую позицию на рынке.

Новый указ коснется и иных отраслей. К примеру, планируется принять меры по отношению к крупным интернет-провайдерам. Американские потребители уже давно жалуются на то, что у них практически отсутствует выбор, а услуги связи становятся все дороже. Документ также затронет систему здравоохранения – будет поддержан импорт менее дорогостоящих медицинских препаратов из Канады.