Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Джо Байден, американский лидер, собирается подписать указ, направленный против крупных американских IT-корпораций, стремящихся к монополизации рынка.

Отмечается, что большие компании, например, Google и Facebook, часто скупают маленькие организации, нейтрализуя тем самым конкурентов еще до того, как они успеют развиться. После подписания указа федеральным агентствам необходимо будет тщательнее оценивать подобные сделки, проверяя, не получит ли корпорация доступ к данным, которые позволят ей занять доминирующую позицию на рынке.

Новый указ коснется и иных отраслей. К примеру, планируется принять меры по отношению к крупным интернет-провайдерам. Американские потребители уже давно жалуются на то, что у них практически отсутствует выбор, а услуги связи становятся все дороже. Документ также затронет систему здравоохранения – будет поддержан импорт менее дорогостоящих медицинских препаратов из Канады.

Вам может понравиться

Порье готов избить Макгрегора на улице после слов ирландца

Дастин Порье, боец UFC из США, готов снова выступить против Конора Макгрегора, экс-чемпиона UFC из Ирландии, после победы над ирландцем в рамках турнира UFC 264. Согласно словам американского спортсмена, он

“Росатом” протестировал маршрут вывоза отработанного ядерного топлива в обход Украины

Корпорация «Росатом» рассказала о тестировании нового пути вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Этот путь пролегал в обход Украины. Так, согласно имеющейся информации, пилотный вывоз ОЯТ состоялся в прошлом году из
  • Анна
  • 10.07.2021
  • читать 1 минуту

ВМС США провели учения по высадке «морских котиков» с ударных атомных подводных лодок

Шестой флот США провел учения в Средиземном море вблизи острова Крит, в ходе которых «морские котики» SEAL осуществили тренировки боевых миссий, высаживаясь с атомной подводной лодки USS New Mexico. Как
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 июля – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 11 июля – небольшая облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 июля – небольшая облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 июля – переменная облачность, до 23 °C | Королев: погода, 11 июля – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 11 июля – ясно, до 28 °C | Армавир: погода, 11 июля – ясно, до 30 °C |