В ходе недавнего выступления Джо Байден, лидер США, допустил оговорку, спутав Барака Обаму с Дональдом Трампом, бывшими американскими президентами.

Произнося свою речь, глава государства отметил, что 12 лет назад Трамп попросил его вывести автомобильную индустрию страны из глубочайшего кризиса. Затем Байден сам поправил себя, сообщив, что на самом деле имел в виду Обаму, так как именно при нем он занимал должность вице-президента.

В СМИ напоминают, что Байден нередко делает случайные оговорки, называя себя иногда «машиной по производству ляпов». К примеру, в прошлом он назвал президентом Камалу Харрис, которая на самом деле является вице-президентом, и допустил ошибку при произношении фамилии Владимира Путина, президента Российской Федерации.