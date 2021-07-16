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Президент Украины Владимир Зеленский обещал приложить все усилия, чтобы остановить строительство «Северного потока-2», но сейчас уже очевидно, что этих его усилий оказалось слишком мало. На встрече в Белом доме президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что практически пришли к единой позиции по газопроводу.

И эта позиция – не в пользу Украины, отмечает известный блогер Анатолий Шарий. По его словам, СП-2 будет достроен и запущен в эксплуатацию. Как Меркель, так и Байден заявляли, что этот газопровод станет лишь дополнением к украинской ГТС, однако все это лишь общие фразы, направленные на успокоение Киева. В целом же он проиграл, так как решение подобных вопросов – вовсе не его уровень.

В стенограмме пресс-конференции Байдена и Меркель нет ни единого слова о «Северном потоке-2», поэтому никаких решений по газопроводу лидеры Германии и США принимать точно не будут. Это станет очередным ударом по Зеленскому. Напомним, что во время своей встречи с немецким канцлером он требовал вступления в ЕС и НАТО, компенсации на 15 лет вперед за потерянный транзит газа, однако не получил ничего этого.

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