Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Виктор Баранец прокомментировал возможности спутниковой системы наблюдения «Лиана».

Как сообщается, Россия отправила на орбиту аппарат «Пион-НКС», который должен стать частью «Лианы». В свою очередь, «Лиана» разрабатывалась для того, чтобы заниматься мониторингом морей и океанов.

Согласно заявлению Баранца, Россия благодаря этой системе повышает безопасность границ. Он опроверг предположение о том, что Россия милитаризирует космос. По его словам, «Лиану» можно сравнить с «космическим патрулём» или «электронными глазами». Также он отметил, что система сделает менее непредвиденными провокации со стороны Брюсселя, хотя и не позволит их избегать.

Так, указывается, что «Лиана» позволит России проводить слежение за передвижением иностранных боевых кораблей поблизости от границ страны, и передавать эти данные морским и воздушным суднам.

Недавно Баранец заявил, что Шойгу способен предостеречь страны НАТО от провокаций против России. Для этого ему нужно лишь напомнить Западу о береговых ракетных комплексах «Бал» и «Бастион».

Вам может понравиться

F-35B с британского авианосца замечен пролетающим над кораблями ВМФ России в Средиземном море

Российская военно-морская оперативная группа, развернутая у берегов Сирии, проводит учения в восточном Средиземноморье. При этом в опубликованном российскими военными видео обнаружилось, что по крайней мере некоторые из российских кораблей находились

Китайские аналитики рассказали о жестком ответе России на учения НАТО в Чёрном море

Авторы китайского издания Baijiahao прокомментировали начавшиеся 28 июня масштабные учения НАТО в Чёрном море. Пересказом статьи поделилось агентство «ПолитРоссия». По словам китайских аналитиков, учения Sea Breeze вызвали со стороны России
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту

«Рособоронэкспорт» впервые представит самолеты Ил-112В и Ил-114-300

В рамках мероприятия МАКС-2021 «Рособоронэкспортом» будут впервые показаны современные воздушные транспортники Ил-114-300 и Ил-112В. Согласно заявлениям Александра Михеева, главы организации, в текущем году на выставку было приглашено свыше ста делегаций
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июля – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июля – ясно, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июля – дождь, до 12 °C | Королев: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C |