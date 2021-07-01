Виктор Баранец прокомментировал возможности спутниковой системы наблюдения «Лиана».

Как сообщается, Россия отправила на орбиту аппарат «Пион-НКС», который должен стать частью «Лианы». В свою очередь, «Лиана» разрабатывалась для того, чтобы заниматься мониторингом морей и океанов.

Согласно заявлению Баранца, Россия благодаря этой системе повышает безопасность границ. Он опроверг предположение о том, что Россия милитаризирует космос. По его словам, «Лиану» можно сравнить с «космическим патрулём» или «электронными глазами». Также он отметил, что система сделает менее непредвиденными провокации со стороны Брюсселя, хотя и не позволит их избегать.

Так, указывается, что «Лиана» позволит России проводить слежение за передвижением иностранных боевых кораблей поблизости от границ страны, и передавать эти данные морским и воздушным суднам.

Недавно Баранец заявил, что Шойгу способен предостеречь страны НАТО от провокаций против России. Для этого ему нужно лишь напомнить Западу о береговых ракетных комплексах «Бал» и «Бастион».