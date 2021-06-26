Глава российского военного ведомства способен всего несколькими словам предостеречь страны НАТО от провокаций против России во время начинающихся в ближайший вторник учениях Sea Breeze-2021. Для этого ему достаточно напомнить Западу, что береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» могут дать сбой из-за огромного количества кораблей потенциального противника, и случайно открыть огонь.

Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что такое предостережение просто необходимо. На учениях в Черном море соберется не менее 30 кораблей Североатлантического альянса. Также в маневрах поучаствуют суда из Грузии и Украины, но их в расчет можно не брать.

В таких условиях российским военным придется постоянно быть готовыми к возможным провокациям. Кроме того, Минобороны обязательно должно предупредить Альянс о том, что в случае откровенно провокационных действий, Россия будет вынуждена действовать жестко и защищать свою территориальную целостность.