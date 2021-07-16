Виктор Баранец, военный эксперт, рассказал, как американские военные реагируют на приближение самолетов ВКС РФ к границам Соединенных Штатов.

При комментировании недавнего полета стратегических бомбардировщиков B-52 американских ВВС рядом с российскими границами, специалист отметил, что в этом нет ничего ужасного, так как они не нарушили воздушное пространство РФ и за ними постоянно наблюдали «наши Соколы», поднявшиеся в воздух с ближайшей авиабазы.

Согласно словам Баранца, к границам США регулярно приближаются российские самолеты, включая стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160. Американцы при этом постоянно отправляют на перехват свои истребители. Речь идет о стандартных процедурах, которые всегда завершаются миром. В Пентагоне при этом обычно сообщают, что российские летчики вели себя профессионально.