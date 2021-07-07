Говоря о ситуации с эсминцем Defender, президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые детали, которые увидели натовские разведчики, были показаны совсем не так, как они выглядели на самом деле. После этого глава государства приложил палец к губам и продолжил: «Я думаю, военные меня простят».

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что означало заявление российского лидера. Он отметил, что одновременно с эсминцем Defender в зоне конфликта находился еще и американский самолет. Которому следовало вести наблюдение за провокационными действиями корабля и ответом России.

По мнению Баранца, РФ показала самолету только то, что сама хотела. Российские военные просто дурачили Альянс, скрыв от нее самые важные детали операции по выдворению корабля-нарушителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе провокации могла находиться подводная лодка «Варшавянка», которая в случае агрессивных действий со стороны экипажа эсминца могла нанести по нему торпедный удар.