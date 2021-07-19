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Представители Балтийского флота сообщили о принятии на вооружение новых скоростных десантных катеров БК-16, созданных по проекту 02510.

Отмечается, что данные боевые корабли изготовлены специалистами Рыбинской верфи. Ранее они смогли с успехом пройти все госиспытания. Однако в опубликованном сообщении не говорится, сколько именно катеров было передано Балтфлоту. Если судить по появившимся снимкам, то речь идет, как минимум, о двух БК-16.

Данные корабли предназначены для осуществления различных операций в прибрежных акваториях. Речь идет о транспортировке морских десантников, их высадке и огневой поддержке. Они могут также использоваться для противодействия террористам и пиратам. На них установлены 7,62-миллиметровые и 12,7-миллиметровые пулеметы, а также 40-миллиметровый гранатомет.

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