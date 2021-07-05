Соединенные Штаты недавно рассказали о разработке систем для борьбы с российскими и китайскими гиперзвуковыми ракетами. В Пентагоне пояснили, что имеющиеся на вооружении комплексы ПРО с таким оружием не справятся, однако новейшее оборудование позволит достичь успеха.

Система, по замыслу разработчиков, будет включать в себя несколько спутников с датчиками, запрограммированными на обнаружение гиперзвуковых ракет. Эти самые сенсоры еще предстоит создать, для чего требуется расчет траектории полета боеприпасов.

После этого, считают конструкторы, датчик обнаружит гиперзвуковое оружие еще во время запуска и шансы на его уничтожение существенно повысятся.

Эксперты китайского издания Baijiahao, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», раскритиковали идею США. Они заявили, что если целью американцев было рассмешить всю Россию, то она достигнута. Хотя бы потому, что для уничтожения гиперзвуковых ракет нужны специальные боеприпасы, которые у США нет. Единственное, чем помогут датчики – дадут возможность увидеть, с какой стороны по Америке будет нанесен мощный удар гиперзвуковой ракетой.

Авторы также отмечают, что Вашингтон уже несколько лет пытается догнать Россию и Китай в сфере гиперзвука, а также придумывает все новые средства противодействия таким ракетам. Однако пока добиться успехов не удалось.