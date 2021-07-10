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России удалось поразить Соединенные Штаты эффектным трюком со штурмовиками Су-25. Вместо того, чтобы просто списать устаревшие по всем параметрам самолеты, она просто взяла и привела их в соответствие со всеми современными стандартами. При этом модернизация истребителей обошлась гораздо дешевле, чем разработка и выпуск новых воздушных машин.

Авторы китайского издания Baijiahao пишут, что Су-25 представляют собой самые популярные штурмовики, которые принимали участие в вооруженных столкновениях практически во всех горячих точках планеты. В пику им Соединенные Штаты разработали аналогичные боевые самолеты A-10, однако их ресурс уже подошел к своему завершению.

США заявили, что намерены отправить эти самолеты на свалку. Россия же поступила по-своему. Она провела модернизацию, оснастила Су-25 современными функциями, и теперь эти самолеты прослужат ей верой и правдой еще несколько десятилетий.

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  • Анна
  • 08.07.2021
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