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Россия запустила в Европе настоящую «золотую лихорадку». За ней последовала Польша, которая планировала вывезти золото из британских хранилищ в условиях строжайшей тайны. Однако выяснила, что другие европейские государства делают то же самое, рассказывают авторы китайского издания Baijiahao.

Причина, по которой золото опять вдруг стало важнейшим стратегическим активом, кроется в нестабильности доллара. Инфляция в США может негативно сказаться на экономике других стран мира. Поэтому ЕС обратил взоры на другие активы.

Спровоцировала «золотую лихорадку» именно РФ, которая уже несколько лет планирует избавиться от американской валюты в пользу чего-то более надежного. Россия взялась скупать золото и всего за три года утроила золотой запас.

Польша, которая последовала за РФ, в 2019 году тайно вывезла свои резервы из Великобритании. Однако скрыть этот факт не удалось. Поэтому сразу несколько европейских государств подключились к процессу.

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