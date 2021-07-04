Россия отреагировала на провокации, организованные британским эсминцем Defender и голландским фрегатом Evertsen учениями в Черном море. На которых истребители и бомбардировщики имитировали поражение условного противника, пишет портал Avia.Pro.

Авторы также сообщают, что РФ вывела в акваторию еще и десантные корабли «Орск» и «Саратов», которые выступили в роли учебных целей.

По словам экспертов, РФ действует абсолютно правильно. Сейчас она должна постоянно демонстрировать НАТО, что любая провокация будет жестко пресекаться. Это заставит Североатлантический альянс понять простую истину – фокусы с «мирными проходами», «украинскими территориальными водами» и прочим в Черном море не пройдет.

В настоящий момент любые учения РФ, любые маневры кораблей и боевой авиации окажутся оправданными. По той простой причине, что сейчас в Черном море наблюдается огромное количество войск НАТО, которые, в отличие от России, тренируются на чужой территории.