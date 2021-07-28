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Российские учёные сумели выявить разрыв звезды чёрной дырой.

Как сообщает Институт космических исследований РАН, этот процесс происходит в центре галактики. Заметить его смогли специалисты астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», в которой используется телескоп eROSITE. Как было обнаружено, звезда пролетала недалеко от сверхмассивной чёрной дыры.

Уточняется, что расстояние звезды от чёрной дыры составило 2,5 миллиарда световых лет от Солнца. В результате этого у космического объекта образовался аккреционный диск, из-за которого звезда начала медленно поглощаться чёрной дырой.

Кроме того, отмечается, что некоторое время назад учёные обнаружили непонятный рентгеновский источник сигнала, которому было присвоено название SRGe J131014.2+444315. Выяснилось, что этим сигналом и являлось излучение от аккреционного диска звезды.

Недавно учёные выяснили, что в прошлом астероиды могли бомбардировать Землю в 10 раз интенсивнее, чем это считается сейчас. Выяснить это удалось при помощи масштабной модели падения космических тел на Землю.

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