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В распоряжении России появилось оружие, способное обойти американскую систему противовоздушной защиты, уверен автор издания Asia Times Дэйв Макичук. Он пояснил, что речь идет о ракетах с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».

Эксперт рассказал принцип действия этих самых блоков. Сперва они поднимаются в небо посредством баллистической ракеты. А затем отрываются от нее и поражают свою цель сверху, разогнавшись до скорости в 20–27 чисел Маха.

С того самого момента, как блок «Авангард» начинает свой путь к цели, сбить его уже невозможно. Он становится неуязвимым для всех существующих сегодня систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Автор отмечает, что устранить эту проблему можно двумя способами – либо сбивать баллистическую ракету еще на старте, не давая ей выпустить боевые блоки, либо совершенствовать системы ПРО. Ни для того, ни для другого у США сейчас нет достойных внимания решений, поэтому их противовоздушная оборона находится под угрозой.

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