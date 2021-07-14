Представители армянского оборонного ведомства сообщили о гибели своего военнослужащего в ходе перестрелки, произошедшей на армяно-азербайджанской границе.

Отмечается, что данный инцидент случился сегодня, 14 июля, в полдесятого утра по московскому времени в окрестностях поселения Ерасх, расположенного в нескольких десятках километрах от Еревана. В опубликованном тексте говорится о том, что азербайджанские вооруженные силы начали использовать инженерную технику на границе для укрепления своих позиций и дальнейшего продвижения. Когда армянские войска попытались помешать им, они открыли по ним прицельный огонь.

В итоге один из армянских бойцов был тяжело ранен. В Минобороны Армении добавили, что азербайджанцы тоже понесли потери. Они заявили, что именно азербайджанская сторона виновата в дальнейшем обострении обстановки в регионе.