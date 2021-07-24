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Пресс-служба военного ведомства Армении сообщает о беспилотном аппарате Азербайджана, который в пятницу в 23:00 по местному времени (22:00 по Москве) предпринял попытку пересечь границу воздушного пространства страны. Сделать этого ему не дали средства противовоздушной обороны.

В целом в ночь на субботу, а также утром 24 июля обстановка на границе оставалась стабильной.

Напомним, что ранее Азербайджан заявил, что в результате перестрелки, произошедшей в Гегаркуникском районе погиб один военнослужащий. Армения подтвердила факт перестрелки. Внешнеполитическое ведомство страны заявило о трех раненых бойцах, один из которых находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

В связи с перестрелкой на границе Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Вооруженных сил Азербайджана.

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