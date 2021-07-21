Российский танк Т-14 «Армата» привлекает большое внимание во всем мире, причем некоторые сторонники платформы и отчеты утверждают, что это может быть лучший танк в мире. Известный в масс-медиа США военный эксперт Крис Осборн в интернет-издании Warrior Maven попытался опровергнуть эти утверждения, заявляя, что в них «совершенно не учитываются определяющие элементы модернизированного танка M1 Abrams». Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

По его мнению, одно из главных заявленных преимуществ Т-14 – способность действовать на дальность до 310 миль [500 км] по сравнению с 265-мильным [425 км] запасом хода «Абрамса». Такая разница в дальности действия не окажет значительное тактическое воздействие, учитывая появление беспилотных систем, способных своевременно отслеживать передовые бронированные разведывательные миссии.

Также американский эксперт не признает особую значимость превосходства танковой пушки, что у Т-14 «Армата» (оснащенного совершенно новой гладкоствольной пушкой 2А82-1М калибра 125 мм) мощнее, чем у конкурирующих танков стран Запада, где лучшей считается 120-мм пушка Rheinmetall немецкого Leopard 2. Американский M1 «Абрамс» оснащен пушкой того же калибра 120 мм, но с худшими баллистическими характеристиками.

Крис Осборн в ответ на это, ссылаясь на официальные заявления армии США, делает упор на «несколько ключевых улучшений летальности, внесенных в танк Abrams, таких как его канал передачи данных боеприпасов, программируемый взрыватель и новый многоцелевой боеприпас, который объединяет несколько разных снарядов в один, а также осколочно-фугасные противотанковые снаряды и противопехотные канистровые снаряды».

Согласно утверждениям Пентагона, новые варианты танка Abrams, помимо всего перечисленного, будут включать новую технологию лазерного дальномера, цветные камеры, интегрированные бортовые сети, новые контактные кольца, усовершенствованные метеорологические датчики, каналы передачи данных о боеприпасах, приемники лазерных предупреждений.

Другие значимые элементы Abrams, «способные переопределить боевые действия в будущем», включают в себя использование передовой вычислительной электроники, технологий наведения и вспомогательных силовых агрегатов.

Наконец, Abrams спроектирован с возможностью использования искусственного интеллекта для компьютерной обработки данных, с быстро развивающейся способностью управлять ближайшими дронами и функционировать в режиме пилотируемого и беспилотного взаимодействия. Будет ли «Армата» в этом отношении конкурентоспособной? Про это неизвестно, но американский эксперт «по умолчанию» оставляет преимущество за «Абрамсом».

По его мнению, «в конечном итоге дальность наведения и точность высокоточных датчиков и вычислений, скорее всего, определят, какой именно танк может являться лучшим. Небольшие различия в летальности, вероятно, будут иметь меньшее значение, особенно если один танк может видеть другой, в то время как другой не может обнаружить на аналогичных дистанциях. Танк, который сможет найти, прицелиться и поразить другого с большей дальности, вероятно, будет преобладать в любом виде боевого столкновения».

В целом Крис Осборн констатирует: ответ на вопрос о том, «кто сильнее» – T-14 Armata или модернизированный танка M1 Abrams – может так и остаться неизвестным. Если не будет прямого боевого столкновения с участием этих танков, что означает серьезный конфликт, не желанный ни для одной из сторон.