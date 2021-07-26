читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подводная лодка специального назначения «Белгород» вернулась на базу постоянной дислокации после завершения первого этапа заводских испытаний. Они прошли успешно. Субмарина подтвердила соответствие заявленным возможностям и характеристикам, поэтому уже к концу текущего года она приступит к выполнению особых задач.

Сообщается, что подлодка отправилась в море 25 июня и вернулась лишь в минувшую субботу. Совсем скоро она снова выйдет на заводские ходовые испытания. А после этого останется с честью выдержать государственные тесты.

До конца 2021 года Минобороны планирует передать «Белгород» в состав ВМФ. Сейчас известно, что подводная лодка войдет в состав Тихоокеанского флота России.

Напомним, что атомоход проекта 09852 «Белгород» станет носителем шести ядерных подводных беспилотников «Посейдон». Кроме того, эти «торпеды судного дня» получат субмарина «Хабаровск» и еще две подлодки данного класса. Также в специально предназначенном отсеке будет располагаться глубоководная мини-субмарина «Лошарик».

Вам может понравиться

Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский “начал прозревать” в вопросах отношения Запада к Украине

Европейский Союз под видом «реформ» фактически уничтожает украинских производителей товаров, поэтому президенту Владимиру Зеленскому и правительству нужно пересмотреть условия сотрудничества с ЕС, уверен экс-парламентарий ВРУ Евгений Мураев. Он отмечает, что

Японский кабмин прокомментировал высказывание Путина о совместном сотрудничестве на Курилах

Токио не будет комментировать намерения Москвы, но ведет с ней переговоры о совместной экономической деятельности на Курилах, заявил генсек правительства Японии Кацунобу Като. Так он прокомментировал соответствующее заявление президента РФ

ВВС США закроют авиабазы от нападения с воздуха “силовыми полями”

В 2060 году американские военные базы будут защищены от атак противника «силовыми полями», пишет издание The Drive со ссылкой на отчет Directed Energy Futures 2060, разработанный Исследовательской лабораторией ВВС США.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 26 июля – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 27 °C | Королев: погода, 26 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 26 июля – ясно, до 30 °C |