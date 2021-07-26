Подводная лодка специального назначения «Белгород» вернулась на базу постоянной дислокации после завершения первого этапа заводских испытаний. Они прошли успешно. Субмарина подтвердила соответствие заявленным возможностям и характеристикам, поэтому уже к концу текущего года она приступит к выполнению особых задач.

Сообщается, что подлодка отправилась в море 25 июня и вернулась лишь в минувшую субботу. Совсем скоро она снова выйдет на заводские ходовые испытания. А после этого останется с честью выдержать государственные тесты.

До конца 2021 года Минобороны планирует передать «Белгород» в состав ВМФ. Сейчас известно, что подводная лодка войдет в состав Тихоокеанского флота России.

Напомним, что атомоход проекта 09852 «Белгород» станет носителем шести ядерных подводных беспилотников «Посейдон». Кроме того, эти «торпеды судного дня» получат субмарина «Хабаровск» и еще две подлодки данного класса. Также в специально предназначенном отсеке будет располагаться глубоководная мини-субмарина «Лошарик».