Женевский саммит не принес никаких прорывных результатов в отношениях США и России, однако кое-какой прогресс все-таки есть, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института.

Он пояснил, что стороны пришли к выводу о необходимости постоянных контактов между двумя государствами. Особенно для решения наиболее важных вопросов как в отношениях друг с другом, так и на глобальном уровне.

К таким вопросам относятся сфера кибербезопасности, в которой стороны должны установить четкие правила игры, а не бросаться бездоказательными обвинениями, а также предотвращение возможного вооруженного столкновения. По словам Антонова, даже мелкий конфликт вполне может перерасти в войну. В том числе, и с использованием ядерного оружия.

Дипломат также анонсировал встречу делегаций США и России на уровне глав внешнеполитических ведомств, которая должна состояться уже в ближайшие несколько недель.