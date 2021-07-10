Страны Восточной Европы оказывают Соединенным Штатам неоценимую помощь в изоляции России, заявляет автор издания Anti-Bellum Рик Розофф. Он напоминает работы политолога Збигнева Бжезинского, в которых тот активно продвигал так называемый «Веймарский треугольник».

Он должен был включать в себя Польшу, Францию и Германию, каждая из которых могла привнести в создаваемую после холодной войны «державу» что-то свое. Так, Варшава выступала в качестве инструмента сдерживания РФ, ФРГ с ее сильной экономикой автоматически превращалась в «спонсора» треугольника, а Париж делился с остальными партнерами своими обширными связями на Ближнем Востоке и на африканском континенте.

Розофф, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», поясняет, что в Восточной Европе уже создан «Люблинский треугольник» с участием Польши, Литвы и Украины, который следует за идеями Бжезинского. Он является дополнением к «Инициативе трех морей», которая представляет собой еще более авторитетное образование, чем Евросоюз.

«Люблинский треугольник», по мнению эксперта, представляет собой военный союз, который планирует в скором будущем атаковать Калининградскую область России и Беларусь. Но и это еще не все. По инициативе США в Восточной Европе создана также «Бухарестская девятка», в которую входят еще и Чехия со Словакией, Эстония с Румынией и другие страны региона.

Все эти альянсы создаются под эгидой Вашингтона, который маскирует их под торгово-экономические союзы. Сейчас процесс их разработки подходит к завершению, а это означает, что Россия совсем скоро окажется в осаде.