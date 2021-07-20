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Военный эксперт The National Interest Кайл Мизоками заявил, что Москва готова к ядерному вооружённому конфликту.

Согласно заявлению Мизоками, многие считают, что самым защищённым городом следует называть Вашингтон. Однако, по его словам, в действительности это не так и наиболее защищённым городом является Москва. Так, на её вооружении находятся ракеты с ядерными боеголовками.

Как отмечается, система ПРО А-35 была разработана ещё около 70 лет назад. Позже эта система стала устаревшей, так как США развили собственный ядерный потенциал.

В последствии система А-35 была серьёзно модернизирована до А-135 и дополнена системой ПРО А-235 «Нудоль» и теперь она способна выдержать ядерный удар, если вдруг США решатся напасть.

Недавно мы сообщали, что в США в прошлом году предупреждали о рисках начала ядерной войны. С соответствующим заявлением выступило Минобороны США.

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