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Специалисты американского аналитического агентства RAND опубликовали отчет по КНР, указав в нем основные минусы страны, рассматривая ее в качестве сверхдержавы.

Согласно их словам, главным преимуществом Китая является его мощная экономика, которая позволяет воздействовать на другие страны, предлагая им партнерство в сферах торговли и инвестиций. Они отмечают, что подобный подход более эффективен, чем попытки угрожать военной силой или продвигать собственную идеологию. Аналитики также указали на то, что китайцы успешно улучшают неформальные отношения с элитой из других государств.

При этом эксперты полагают, что КНР не может предложить другим странам эффективную модель развития, базирующуюся на неповторимых ценностях. Они отмечают, что у нее отсутствует список мер, которые можно было бы использовать в другом государстве. Кроме того, ее привлекательность вскоре уменьшится из-за несоблюдения на территории Поднебесной прав человека. Аналитики считают, что объекты влияния Китая в большинстве своем «разделяют ценности с Соединенными Штатами».

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